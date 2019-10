Kiss Kiss - Giuntoli alle prese coi rinnovi: a Mertens proposte le stesse condizioni attuali

Sulla scrivania di Cristiano Giuntoli ci sono alcuni dossier da sistemare. In primis c'è Dries Mertens, il miglior fin qui quest'anno, il cui contratto scadrà il prossimo giugno: all'attaccante belga - riferisce Radio Kiss Kiss Napoli - è stato proposto un biennale alle stesse condizioni attuali, ora si attende una risposta. Si parla di prolungamenti di contratti anche per Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic e anche in questo caso le trattative sono in corso.