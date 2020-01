Kiss Kiss - Giuntoli mette fretta al Celta per Lobotka e prepara il colpo Demme

Sono ore importanti per il calciomercato del Napoli. Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss, l'obiettivo principale resta Stanislav Lobotka, ma bisogna aspettare che il Celta Vigo trovi il sostituto. Giuntoli ha dato l'ultimatum alla squadra galiziana, entro sabato si deve chiudere.

DEMME - Il Napoli è in trattativa ufficiale con il Lipsia, ma non sarà semplice arrivare al giocatore perchè è una pedina fondamentale per il Lipsia.