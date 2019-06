Kiss Kiss - Icardi vuole l'Inter, ma se va via la prima scelta è Napoli: i dettagli

Wanda Nara non vuole parlare del futuro di Mauro Icardi, anche per l'anno particolare che ha vissuto suo marito, vedere per credere la tifoseria che lo insulta. Da qui la decisione di non intervenire a Radio Kiss Kiss Napoli, che però riferisce alcuni particolari sul possibile affare legato all'ex Samp. La volontà di Icardi è quella di restare all'Inter, se non altro perché c'è un contratto in essere. Il mondo Icardi e Wanda Nara sono in attesa di una telefonata per capire se ci sono i margini per proseguire insieme, visto che la priorità di Maurito è quella di vestire ancora di nerazzurro.

E SE VA VIA? - "Se si dovesse arrivare ad un mancato accordo, è normale che a tutti, calciatori e non, l'idea di giocare a Napoli e nel Napoli piace per la passione, per i tifosi, per il clima". Così raccontano dal mondo Icardi. Contatti diretti non ce ne sono stati, ma non si può escludere che tra i due club sia lo stesso. Chi è molto vicino ad Icardi gli consiglia Napoli, perché Maurito avrebbe bisogno di una piazza che potrebbe esaltarlo. La prima scelta dell'argentino, dunque, sarebbe quella azzurra, né la Roma né la Juventus.