Kiss Kiss - Il Napoli spinge per il rinnovo di Mertens: Giuntoli si sta spendendo in prima persona

Il Napoli continua a tenere vivi i contatti con Dries Mertens per arrivare ad un accordo circa il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si starebbe spendendo in prima persona per colmare la distanza, tutto ovviamente con la regia di Aurelio De Laurentiis. Al presidente spetterà l'ultima parola.