Kiss Kiss - Il Napoli su Lobotka o Pereira: si tratta sulle clausole, i dettagli

Il regista, la priorità del Napoli sul mercato di gennaio. Questo è noto, visto che nella rosa di Gattuso non è presente un play puro. La novità sta negli obiettivi. La prima scelta era Lucas Torreira, ma l'arrivo di Arteta ha complicato i piani azzurri. Per questo sono in rialzo le quotazioni di Stanislav Lobotka, clausola da 50 milioni al Celta Vigo. Il club partenopeo sta provando una mediazione e sarebbe pronto ad investire 30 milioni.

L'ALTRO NOME - L'alternativa si chiama Danilo Pereira. La sua clausola è da 40 milioni, ma il Napoli ha sondato il terreno con il Porto per provare a strapparlo a 25 milioni. Vedremo se ci sarà l'apertura dei portoghesi. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.