Kiss Kiss - Ilicic vuole andare via, ma c'è il muro Atalanta: il Napoli si affida al giocatore

Da parte dell'Atalanta continua ad essere alto il muro di fronte alle richieste per Josip Ilicic. Il Napoli è molto interessato al trequartista sloveno, che è uscito allo scoperto e ha fatto sapere di volere andare in una squadra più prestigiosa. Per questo, malgrado per ora gli orobici rispondano sempre picche, l'affare è da seguire: la volontà dei calciatori, si sa, è sempre quella che determina maggiormente la riuscita di una operazione. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.