Kiss Kiss - In arrivo tesoretto da 100mln dalle cessioni: Giuntoli si fionda su Rodrigo

Un Napoli molto attivo sul mercato. Sembrano vicine alla chiusura le trattative per Castagne e Di Lorenzo ma la società partenopea potrebbe avere a disposizione un tesoretto da 100 milioni provenienti dalle cessioni di Verdi, Hysaj, Mario Rui, Rog, Inglese e Grassi, ma non solo, da investire e che consentono di sognare altri colpi e, secondo quanto riferito dalla redazioni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giuntoli sta lavorando per nuovi acquisti. Oltre agli esterni difensivi ed a Rodrigo De Paul, si lavora anche per un'attaccante con un budget da 40/50 milioni: Giuntoli attraverso contatti diretti con l'entourage del ragazzo, sta lavorando a Rodrigo Moreno, giocatore brasiliano del Valencia. L'altro nome caldo per il reparto avanzato resta quello di Lozano.