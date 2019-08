Kiss Kiss - James-Lozano, settimana prossima decisiva per il rinforzo in attacco

James Rodriguez e Hirving Lozano sono tornati prepotentemente di moda in casa Napoli dopo l'addio al sogno Nicolas Pépé. Il club partenopeo ha voglia di fare un colpo in attacco e, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la prossima settimana sarà decisiva in questo senso. L'inizio del campionato si avvicina e attualmente l'attaccante del Real Madrid e quello del PSV sono i nomi più caldi per la società azzurra.