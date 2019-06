Kiss Kiss - Koulibaly-Juve, non c'è niente: sia lui che ADL rifiuteranno ogni offerta

La Juventus su Kalidou Koulibaly? Possibile, se Sarri siederà sulla panchina bianconera. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, però, il Napoli e lo stesso centrale azzurro direbbero di no a qualsiasi proposta da parte della Vecchia Signora. Il franco-senegalese è felice alle pendici del Vesuvio, nel suo contratto c’è una clausola che entrerà in vigore il prossimo anno e varrà soltanto per l’estero, quindi non per Agnelli e i suoi uomini mercato.