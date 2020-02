Kiss Kiss - Kumbulla e Tripaldelli, discorsi rimandati all'estate: il Napoli ci riproverà

Marash Kumbulla e Alessandro Tripaldelli sono due degli obiettivi che il Napoli ha messo nel mirino anche per il futuro. Non sono arrivati a gennaio, nonostante vari tentativi fatti dal club azzurro, ma non è finita qui. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, i discorsi per il difensore centrale dell'Hellas Verona e per il terzino del Sassuolo sono rimandati alla prossima estate.