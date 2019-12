Kiss Kiss - Le manovre per il centrocampo: Giuntoli alla finestra per Torreira e Amrabat

Il Napoli sa di dover riparare qualcosa con il prossimo imminente mercato ed è consapevole di dover intervenire soprattutto sul centrocampo. Per questo, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, resta alla finestra per Lucas Torreira, che piace al direttore sportivo Giuntoli già dai tempi della Sampdoria e, nel caso in cui l'Arsenal dovesse decidere di darlo via si fionderebbe e farebbe partire l'assalto.

IL NOME PER GIUGNO - C'è un altro centrocampista che stuzzica l'interesse del Napoli. Si tratta di Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona, per il quale però l'operazione è stata posticipata. Da marzo in avanti se ne parlerà, visto che a gennaio non può essere acquistato per questioni di regolamento (ha già indossato due diverse maglie in stagione). Giuntoli continuerà ad osservarlo, ma se ne parlerà da marzo in avanti, riferisce la radio ufficiale del club.