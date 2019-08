Kiss Kiss - Llorente ha dato il placet al Napoli: il suo arrivo non esclude Milik

MULTIMEDIA FOTO - DIVIETO AI NATI IN CAMPANIA PER JUVE-NAPOLI, IL CLUB BIANCONERO: "RESTRIZIONI COMUNICATE, DECIDE L'OSSERVATORIO" Juventus Football Club precisa che le restrizioni di vendita dei biglietti per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto sono state comunicate Juventus Football Club precisa che le restrizioni di vendita dei biglietti per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto sono state comunicate