Kiss Kiss - Lozano pista caldissima: ogni giorno può essere quello buono per l'annuncio

Napoli ad un passo da Hirving Lozano? Stando ad alcuni indizi social rilasciati da diversi media sembrerebbe che il passaggio del messicano in azzurro sia solo questione di giorni e che non è da escludere che possa arrivare anche un annuncio ufficiale da parte del club azzurro. A riferirlo è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli che spiega: "Ogni giorno può essere decisivo per la chiusura".