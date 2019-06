Kiss Kiss - Manolas a Dimaro a metà luglio: annuncio non arriverà a breve

Quando vedremo Kostas Manolas con la maglia azzurra? Probabilmente a partire dalla metà del mese prossimo. Stando a quanto riferito dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, l'affare è ormai chiuso, ma non ci saranno annunci a strettissimo giro di posta. E, visto che il centrale in ferie, bisognerà attenderà metà luglio per vederlo a Dimaro. Facendo due conti, dal 15 in avanti potrebbero essere i giorni giusti per vedere Manolas per la prima volta con i nuovi compagni.