Kiss Kiss - Manolas domani sera in Italia: ancora non programmate visite mediche

Kostas Manolas dovrebbe arrivare domani sera in Italia, stando a quanto riferito dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giocatore è promesso sposo del Napoli, l'affare si farà, ma c'è ancora incertezza sui tempi. Si va verso la buona riuscita in tempi brevi, ci saranno visite mediche e firma, ma ancora non sarebbero state programmate.