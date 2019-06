Kiss Kiss - Manolas-Napoli, Giuntoli e Raiola al lavoro per gli ultimi dettagli

Aurelio De Laurentiis è sceso in campo in prima persona per l'affare-Manolas, ma ci vorrà ancora un po' di tempo - informa Valter De Maggio tramite Radio Kiss Kiss Napoli - prima di chiuderlo definitivamente. Resta un grande ottimismo, anche perché Diawara è destinato alla Roma. C'è stato un gran lavoro del patron, ora ci sarà un gran lavoro di Giuntoli, che insieme a Raiola cerca l'intesa definitiva sull'ingaggio, compresi bonus e clausole: insomma, si stanno limando i dettagli, ma l'operazione alla fine dovrebbe andare in porto.