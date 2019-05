Kiss Kiss - Manovre per la mediana: frenata per Veretout, torna in auge De Paul

Prime manovre per il centrocampo in casa Napoli, De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli stanno ragionando sulla maniera migliore per muoversi sul mercato. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, c'è da registrare un frenata per Jordan Veretout della Fiorentina, mentre torna in auge il nome di Rodrigo de Paul, che tanto bene ha fatto con l'Udinese ed è finito nel mirino di altre big.