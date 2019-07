Kiss Kiss - Mario Rui verso la cessione: teme di avere poco spazio col ritorno di Ghoulam

Mario Rui è sul mercato, piace a tante squadre (Milan e Torino in primis) ed è giusto valutare le sue richieste e la sua volontà. Non è da escludere, però, la possibilità che il portoghese possa restare al Napoli, se è finito sul mercato è per la presenza ingombrante di Ghoulam e vorrebbe avere più sicurezza di minutaggio. Lo riferisce la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.Mario Rui è sul mercato, piace a tante squadre (Milan e Torino in primis) ed è giusto valutare le sue richieste e la sua volontà. Non è da escludere, però, la possibilità che il portoghese possa restare al Napoli, se è finito sul mercato è per la presenza ingombrante di Ghoulam e vorrebbe avere più sicurezza di minutaggio. Lo riferisce la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.