Kiss Kiss - Mertens-Napoli, ottimismo per il rinnovo! Lavori in corso

In casa Napoli si lavora ai rinnovi. Non solo Zielinski e Milik, i più vicini al prolungamento contrattuale. Si guarda ancora alla vecchia guardia. E così il club azzurro starebbe lavorando tanto anche su Dries Mertens. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, per descrivere la situazione si è lasciato andare ad una similitudine: "E' come una donna incinta. Al momento siamo al travaglio, si deve arrivare al parto e credo che ci si arriverà".