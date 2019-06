Kiss Kiss - Mertens non finirà nell'affare-Manolas: per il Napoli è incedibile

Il Napoli continua a lavorare per Kostas Manolas. Stando a quanto riferito da Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la Roma continua a chiedere i 36 milioni della clausola, senza contropartite, anche per questioni di bilancio probabilmente. Il club azzurro già strattando il giocatore e ha proposto ai capitolini cash e Diawara come contropartita. Non risulta alla radio ufficiale che Dries Mertens possa finire nell'affare, visto che per i dirigenti partenopei è incedibile.