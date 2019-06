Kiss Kiss - Napoli-Veretout, possibile ostacolo dalla Francia: può inserirsi il PSG

Jordan Veretout lascerà la Fiorentina e il Napoli è il club maggiormente interessato. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, malgrado le ultime voci che vedono l'affare abbastanza vicino alla conclusione, potrebbe esserci un problema in più per gli azzurri: il PSG. L'ex direttore sportivo del Milan, Leonardo, potrebbe tornare infatti a Parigi e, se il tutto dovesse concretizzarsi, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al Napoli e provare ad accaparrarsi il centrocampista ex Saint-Etienne.