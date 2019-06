Kiss Kiss - Nessun doppio colpo in attacco: il Napoli prenderà uno solo tra James e Lozano

Quanti rinforzi servono al Napoli? In attacco, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, soltanto uno. Il club partenopeo sta trattando sia James Rodriguez col Real Madrid che Hirving Lozano con il PSV, ma prenderà soltanto uno dei due. Difficile ipotizzare un doppio colpo, per di più di questa portata, visto che in ballo ci sono diverse decine di milioni di euro.