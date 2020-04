Kiss Kiss - Per Fabian ADL vuole solo cash: già bocciate due contropartite di Barça e Real

Fabian Ruiz è una delle stelle che meglio s'è messa in luce con Rino Gattuso e anche per questo le sirene delle big di Spagna non si sono placate. Per il centrocampista azzurro il Napoli, però, vuole solo cash, ha già detto di no ad ogni contropartita tecnica. Già bocciate le ipotesi di Real Madrid e Barcellona di inserire Luka Jovic, attaccante dei Blancos, e Ivan Rakitic, centrocampista blaugrana. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.