Kiss Kiss - Pista Icardi: Napoli affonderà colpo solo se dovesse presentarsi l'occasione giusta

Pista Mauro Icardi ancora da tenere in considerazione per il Napoli? Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riferite dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. sembra ormai certo che il club azzurro affonderà il colpo per l'attaccante in uscita dall'Inter solo se dovesse presentarsi l'occasione giusta nei giorni conclusivi del mercato.