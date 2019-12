Kiss Kiss - Politano gradisce la soluzione Napoli: si attende comunicazione di Conte

Matteo Politano conferma il gradimento alla soluzione napoletana. Piace al Napoli e il Napoli ha chiesto informazioni all'Inter già per questo mercato di gennaio. La voce è quella di uno scambio di prestiti con Llorente. Il giocatore nerazzurro aspetta una comunicazione da Conte, per capire se il suo minutaggio possa crescere o no. Di fatto, bisogna capire se Politano sarà sul mercato o no. C'è però anche un po' di concorrenza. Già dai tempi del Sassuolo, l'esterno mancino aveva espresso il gradimento per la soluzione Napoli e le cose non sono cambiate. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.