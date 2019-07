Kiss Kiss - Psv fuori dalla Champions, Lozano torna nome caldo per il Napoli

Pista che potrebbe tornare attuale: secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in casa Napoli, torna prepotente il nome di Hirving Lozano. A riferirlo è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come l' eliminazione dalla Champions del PSV dà il via libera alla cessione di del messicano classe '93 che diventerebbe nome caldo per il mercato azzurro.