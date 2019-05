Kiss Kiss - Sarri non andrà alla Juve: è lotta tra due big per la panchina

Maurizio Sarri non sarà l'allenatore della Juventus, stando a quanto riferiscono i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, che riferisce come la dirigenza bianconera stia attendendo la finale di Champions League prima di scegliere il successore di Massimiliano Allegri. E' per questo che adesso i due nomi più caldi sono quelli di Mauricio Pochettino e Jurgen Klopp, impegnati appunto nella finale europea con Tottenham e Liverpool.