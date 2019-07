Kiss Kiss - Si cerca un attaccante: Lozano e Pèpè nomi sempre caldi

C'è un colpo che bolle nel pentolone di casa Napoli, il ds Cristiano Giuntoli e tutta la società lavorano per migliorare la rosa partenopea e per portare alla corte di Carlo Ancelotti una prima punta che possa fare la differenza. A riferirlo è Lucio Pengue, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal: "Il Napoli cerca un attaccante che attualmente non c'è in rosa, veloce, capace di ribaltare il fronte d'attacco, e si tratta di profili come quelli di Pepè o dello stesso Lozano, in grado di alzare l'asticella e che testimoniano la competitività del Napoli, chiaramente percepita dei giocatori.

Dalle dichiarazioni rilasciate da Insigne come da Mertens ho percepito che i giocatori parlano, tra loro, con la società e con il tecnico e se lanciano determinati messaggi vuol dire che sanno quelle che sono le mosse preventivate. Per colmare il gap con la Juventus non è un mistero che è necessario portare una prima punta di un certo livello.