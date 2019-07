Kiss Kiss - Si raffredda la pista Veretout, a Dimaro sarà valutato Rog

Si raffredda la pista Jordan Veretout: situazione in stand-by per il centrocampista, in attesa che si sblocchino le trattative in uscita e che magari il Napoli valuti piste che ritiene prioritarie. A riferirlo è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come Carlo Ancelotti ed il club valuteranno Marko Rog a Dimaro, con il croato che potrebbe anche guadagnarsi la conferma.