Kiss Kiss - Tentazione De Rossi per il Napoli: spiraglio ancora aperto

Il futuro di Daniele De Rossi è ancora incerto, ma quasi certamente l'ex capitano della Roma resterà in Serie A. Si è parlato della Sampdoria prima, poi di Bologna e Fiorentina. Ma - riferisce Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli - sarebbe da lasciare uno spiraglio aperto anche per il Napoli, per il quale il centrocampista classe '83 rappresenta una tentazione.