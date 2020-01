Kiss Kiss - Tonelli verso la Samp: contatti continui, manca l'ultimo ok di ADL

Dal Napoli alla Sampdoria, ancora una volta. Lorenzo Tonelli si avvicina ai blucerchiati, club nel quale ha militato (sempre in prestito dagli azzurri) la scorsa stagione, salvo poi tornare all'ombra del Vesuvio poiché non scattò l'obbligo di riscatto per una presenza. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, ci sono contatti continui tra le due dirigenze, al difensore centrale ex Empoli piace la destinazione. Cosa manca? L'ultimo ok di De Laurentiis. Dopodiché sarà tutto fatto per il ritorno di Tonelli alla Samp.