Kiss Kiss - Tre nomi per la mediana: crescono quotazioni di Bennacer

Tre nomi per il centrocampo del Napoli. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli spiega come sia Ismaël Bennacer il nome più caldo per rinforzare la mediana azzurra, con il centrocampista classe ’97 tenuto in grande considerazione dalla società azzurra. Resta sempre monitorato Jordan Veretout della Fiorentina, così come Agustin Almendra del Boca Juniors.