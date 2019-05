Kiss Kiss - Trippier richiesta di Ancelotti: se non arriva il Napoli ha già in mano l'alternativa

Due sono le alternative del Napoli per la fascia destra. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Ancelotti ha chiesto Kieran Trippier alla società, che di par suo ci sta provando seriamente, ma dovrà aspettare la finale di Champions League, ossia la fine della stagione del Tottenham. L'alternativa dai costi molto minori, più facile da raggiungere, è Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli, che praticamente il Napoli ha già in mano. Il terzino italiano al momento è la seconda scelta per la fascia destra.