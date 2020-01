Kiss Kiss - Valutazioni su Younes: ha 4 richieste, spunta un nuovo club di Serie A

Tra entrate ed uscite, il lavoro di Cristiano Giuntoli sul mercato non si ferma. In lista di sbarco potrebbe esserci Amin Younes, sul quale la società azzurra sta facendo alcune valutazioni sulla cessione in prestito o meno, dal momento che nel suo ruolo, alla bisogna, Gennaro Gattuso potrebbe utilizzare anche Piotr Zielinski nel suo ruolo. Per questo l'addio (temporaneo) dell'esterno tedesco potrebbe andar via in questa finestra di mercato.

LE RICHIESTE - Sull'ex Ajax c'è più di una richiesta arrivata sul tavolo del direttore sportivo Giuntoli. Oltre a due interessamenti dalla Bundesliga, di club non ancora specificati, e quello del Genoa, la novità è rappresentata dall'inserimento del Torino. Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che sulle tracce di Younes c'è fortissimo il Torino, che una volta ceduta Iago Falqué alla SPAL potrebbe tentare l'affondo decisivo e sbaragliare la concorrenza.