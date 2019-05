Kiss Kiss - Verdi resta in azzurro: sarà il nuovo vice-Insigne sulla fascia

Nessun addio a fine stagione. Stando a quanto riferito dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Verdi resterà ancora in azzurro anche per il prossimo anno. Acquistato circa 365 giorni fa dal Bologna per circa 25 milioni di euro, il club azzurro vuole salvaguardare l'investimento e l'esterno classe '92 resterà in rosa per fare il vice-Insigne, ma non da attaccante. Il capitano azzurro infatti il prossimo anno agirà da esterno sinistro e Verdi sarà il suo alter ego.