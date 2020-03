KissKiss - Gradimento totale per Pessina: ha lo stesso agente di Petagna

Il Napoli continua a programmare per il futuro: gli azzurri avrebbero manifestato un forte interesse per Davide Pessina. Ulteriori aggiornamenti in merito sono stati dati nel corso della trasmissione Radio Gol, dal conduttore Valter De Maggio che ha rivelato che al club azzurro piace tanto il centrocampista dell'Hellas, il quale ha lo stesso procuratore di Petagna.