Kiwior ha aperto alla possibilità di tornare in Italia, ma solo per una fra queste 2 big

Jakub Kiwior di ritorno in Italia? La situazione appare difficile per questa sessione di mercato

TuttoNapoli.net

Jakub Kiwior di ritorno in Italia? La situazione appare difficile per questa sessione di mercato, visto che l'Arsenal non ha intenzione - ancora - di aprire a un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se nelle ultime settimane le cose appaiono lievemente cambiate rispetto all'idea di tenerlo a tutti i costi che c'era prima di gennaio. Così i giorni a venire diventeranno, eventualmente, molto importanti per il futuro del difensore polacco che preferirebbe giocare di più anche per non avere problemi con la Nazionale e i prossimi Europei.

Così Kiwior ha aperto alla possibilità di un rientro nella nostra Serie A, a un solo anno di distanza dal suo addio all'Arsenal. 25 milioni di euro allo Spezia, 2,5 per lui con un contratto fino al 2027, non sarebbe una soluzione al risparmio per chi lo vuole acquistare. In Italia però ha preferenze solo per due squadre, cioè il Milan - che lo segue da tempo - e la Juventus, con Giuntoli che lo aveva monitorato sin dai tempi dello Spezia, quando era al Napoli. Un'offerta da una big quindi verrebbe presa in considerazione, mentre per la Roma dovrebbe esserci un lavoro ulteriore, oltre a convincere l'Arsenal a prestarlo.

Dunque la situazione potrebbe facilmente muoversi a giugno, ora appare complicato anche per la mancanza di tempo. Il Milan forse avrebbe i soldi per chiudere l'acquisto, la Juventus con Tiago Djalò è invece a posto. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.