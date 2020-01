KK - Allan, tra il viaggio in Brasile e il rinnovo: accordo col Napoli imminente

Nei giorni scorsi a Castel Volturno sono stati avvistati gli agenti di Allan e da quel momento sono da registrare dei passi in avanti per il rinnovo. Anche secondo i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, è ipotizzabile un prolungamento contrattuale imminente per il centrocampista brasiliano, che nei prossimi giorni sarà impegnato in un viaggio in Brasile per conoscere il suo terzogenito.