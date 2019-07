KK, De Luca: "Icardi-Napoli, abbiamo contattato l'entourage ma non ci sono novità..."

Mauro Icardi è tornato in orbita Napoli nelle ultime ore. L'attaccante argentino è stato accostato al club di Aurelio De Laurentiis come possibile acquisto per rinforzare il reparto offensivo di Carlo Ancelotti. Come riportato dal giornalista Diego De Luca ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'entourage del giocatore dell'Inter ha confermato ai microfoni della redazione di Radio Goal che non ci sono novità riguardo l'accostamento di Icardi al Napoli.