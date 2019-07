KK - Elmas sarà del Napoli, ma visite mediche non ancora programmate

Eljif Elmas è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Stando a quanto riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, però, non ci sono conferme circa le visite mediche in programma per questo sabato. I tempi potrebbero essere leggermente più lunghi, ma l'affare chiaramente si farà come già noto da giorni, anche se le visite mediche non sono ancora state programmate.