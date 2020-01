KK - Il Napoli prepara due cessioni: Younes in uscita, molti club su Gaetano

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, dando le ultime di mercato in casa azzurra: "Ovemai arrivasse Lobotka partirebbero in due, il primo è Amin Younes ed anche Gaetano che ha bisogno di giocare: su quest'ultimo ci sono molti club di Serie B, anche importanti, ma anche club di Serie A che non sono in un momento difficile, per essere chiari non sono club interessati dalla zona retrocessione".