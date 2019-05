KK - "Non parliamo di mercato!", la dirigenza del Valencia glissa su Moreno ed il mercato

Rodrigo Moreno (28) resta un obiettivo in casa Napoli, come emerso nelle ultime ore. Brasiliano naturalizzato spagnolo, l'attaccante del Valencia è finito sulla lista di Giuntoli che sta lavorando per mettere le mani sul giocatore. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato a microfoni spenti la dirigenza del Valencia per far luce sull'interessamento del Napoli, ma dalla terra andalusa si sono barricati dietro un no comment: "Non parliamo di mercato e non parliamo dei nostri giocatori".