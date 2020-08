KKN - Allan, valigie pronte: il Napoli ha fatto il prezzo, si attende il rilancio dell'Everton

Il Napoli continua a lavorare per il mercato in uscita. Tra i nomi in partenze c'è sicuramente Allan, ormai prossimo a svestire la maglia del Napoli: come riportato da Diego De Luca ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, il brasiliano avrebbe ormai le valigie pronte: sono 40 mln quelli richiesti dal Napoli per lasciar partire l'ex Udinese, al momento si attende il rilancio dell'Everton che sembra l'unico club per il quale c'è il gradimento concreto di Allan.