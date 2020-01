KKN - Amrabat-Rrahmani, tutto fatto ma non arriveranno subito a Napoli

La sessione invernale di calciomercato è ormai cominciato, ed in casa Napoli non si guarda solo nell'immediato ma anche per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli ha acceso l'asse Napoli-Verona, e cosi sembra ormai pronta una doppia operazione per la prossima estate: come riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club, sarebbero ormai chiuse le operazioni legate a Sofyan Amrabat (23) e Amir Rrahmani (25). I due giocatori, però, dovrebbero arrivare all'ombra del Vesuvio proprio a giugno, restando dunque a Verona fino alla fine della stagione. Amrabat, nello specifico, ha già vestito due maglie quest'anno e quindi da regolamento non può trasferirsi a gennaio.