KKN - Cambiano le idee sui terzini: Ghoulam in uscita, Napoli punta a tenere Hysaj

In vista della prossima stagione il Napoli dovrà sistemare anche la questione terzini. Il futuro di Elseid Hysaj è in bilico, anche in virtù delle dichiarazioni del suo agente, ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli la società azzurra starebbe lavorando per trattenere ancora l'albanese. Chi è in uscita, invece, è Faouzi Ghoulam: per la radio ufficiale del club è difficile, se non impossibile, vedere l'algerino in azzurro il prossimo anno.