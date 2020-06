KKN - Fabian, summit con l'entourage per il rinnovo rimandato a inizio stagione prossima

Per Fabian Ruiz non c'è nessun rinnovo in vista a stretto giro di posta. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui l'incontro con l'entourage del centrocampista spagnolo è previsto per settembre-ottobre, ossia all'inizio della prossima stagione. Per l'estate, quindi, non ci saranno problemi. Anche perché il contratto di Fabian è ancora lungo e il suo prolungamento non rappresenta ad oggi una priorità, rispetto alle altre questioni da risolvere.