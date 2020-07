KKN - Giuntoli-D'Avila, location dell'incontro non ancora stabilita: sarà decisivo per l'affare

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime riguardo la trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli: "Il prossimo fine settimana, in un luogo non ancora stabilito, Giuntoli incontrerà l'agente di Osimhen, sarà probabilmente l'incontro definitivo per il passaggio del calciatore al Napoli".