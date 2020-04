KKN - Giuntoli lavora sul mercato: piace l'iraniano Azmoun, in lista altri due nomi

Anche in questa delicata fase di emergenza, il Napoli continua a lavorare per il futuro calcistico del club. Il mercato non è aperto ma è chiaro che i club, in questo momento di stop per il calcio giocato, stiano lavorando anche in vista della sessione estiva di calciomercato. Diverse le trattative che il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli starebbe portanto avanto, come riportato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: "Giuntoli sta lavorando tanto con sondaggi e telefonate. Ci sono obiettivi, si faranno delle scelte. Ha stabilito la strategia: tre acquisti nuovi, piace moltissimo Sardar Azmoun (25), l'unica cosa è che è un extracomunitario. La prima scelta di Giuntoli per l'attaccante esterno è Jeremie Boga (23) del Sassuolo. L'esterno basso, invece, sarebbe Kostas Tsimikas (23)".