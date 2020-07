KKN - Giuntoli stregato da Faraoni: il Napoli può avere un alleato nella trattativa

Il Napoli è concentrato anche sulla costruzione della rosa in vista della prossima stagione. E, stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, un altro calciatore che piace tantissimo, specie a Cristiano Giuntoli, è Davide Faraoni, esterno difensivo classe '91 dell'Hellas Verona, che sta facendo tanto bene nel corso di questa stagione e che ha come agente Mario Giuffredi, che al Napoli ha già Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj. Un altro obiettivo per la difesa, ma nella zona centrale e non sulle fasce, è German Pezzella della Fiorentina.