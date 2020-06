KKN - Il Benevento ha chiesto ufficialmente Llorente: discorso aperto tra ADL e Vigorito

Il calciomercato tiene botta mentre il campionato di Serie A è ormai ricominciato. In casa Napoli ci sono tanti possibili movimenti, sia in entrata che in uscita. Ne ha parlato Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, svelando un retroscena interessante riguardo Napoli e Benenvento: "Ieri Vigorito mi ha confidato che ha chiamato De Laurentiins nel giorno del suo compleanno e gli ha chiesto Llorente. De Laurentiis gli ha detto che si sarebbero aggiornati più in là dopo aver parlato con Giuntoli ed il fratello agente. La notizia è che il Benevento ha chiesto ufficialmente Llorente al Napoli".